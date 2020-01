Isola dei Famosi, Antonella Elia si candida: “La rifarei!”

Ogni reality show ha i suoi pro ed i suoi contro ed Antonella Elia – che di reality se ne intende – fra le mura della casa del Grande Fratello Vip ha confessato ai suoi compagni che le piacerebbe partecipare (per la terza volta!) a L’Isola dei Famosi.

“Mosquitos? Ma chissenefrega, ti metti lo spray! Per me è impagabile dormire su un isola davanti al mare, sotto le stelle, è meraviglioso. La rifarei subito per la terza volta”.

Antonella Elia, infatti, nel suo curriculum televisivo vanta ben due partecipazioni a L’Isola dei Famosi: la prima nel 2004 durante la seconda edizione (dove si prese per i capelli con Aida Yespica), mentre la seconda nel 2012 durante l’edizione All Stars condotta da Nicola Savino, che la vide trionfare a furor di popolo davanti a Manuel Casella.

Antonella Elia al Grande Fratello Vip ha avuto una piccola crisi a causa delle telecamere.

“Ho paura a stare qui, sei sempre osservata, c’è sempre rumore… Dormo con Licia, è una persona affettuosa, sì ma non mi sento a mio agio, non oso sfiorarla. Dormo, anzi, veglio tutta la notte nella stessa posizione e mi fa impressione toccarla e, appunto, non dormo. Mi fa senso toccare un corpo che non conosco. Abbiamo poco spazio nel letto. Ovunque guardi, ci son persone”.