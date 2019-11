Isola dei Famosi: Aurora Ramazzotti dice no per un problema fisico: “Sarei troppo a disagio”

A L’Isola dei Famosi potrebbero sbarcare Kikò Nalli ed Eleonora Giorgi, ma nel cast non ci sarà Aurora Ramazzotti dato che ha un problema fisico che vuole tenere “al coperto”. A dichiararlo è stata proprio lei durante un’intervista rilasciata a TPI.

“L’unica cosa che ho preso da mia madre è l’alluce valgo, per questo non posso togliermi le scarpe”.

Per questo motivo la figlia della Hunziker avrebbe rifiutato categoricamente di partecipare a L’Isola dei Famosi, anche se conoscendo la sua ironia presumo sia semplicemente una scusa.

Isola dei Famosi, il probabile cast

Eleonora Giorgi (attrice, ex Grande Fratello Vip)

Maria Monsè (showgirl, ex Grande Fratello Vip)

Jack Vanore (ex tronista di Uomini e Donne)

Maria Giovanna Elmi (ex annunciatrice, ex Isola dei Famosi)

Rosario Miraggio (cantante neomelodico)

Sossio Aruta (ex Temptation Island Vip)

Angelo Costabile

Milly D’Abbraccio

Valentine Demy

Luana Borgia

Kikò Nalli (ex Grande Fratello)