Isola dei Famosi: gli autori stanno corteggiando una famosissima cantante

Mancano più di due mesi all’inizio de L’Isola dei Famosi, ma gli autori stanno lavorando da tempo al cast della prossima edizione, che sarà condotta da Ilary Blasi. Stando a quello che si legge sul nuovo numero di Chi, la produzione del reality vorrebbe a tutti i costi Arisa come naufraga. Sembra anche che la cifra messa a disposizione per convincerla sia molto alta.

“Arisa naufraga? Ce la faranno gli autori della nuova edizione dell’Isola dei Famosi a convincere Arisa a naufragare? Per adesso la cantante sembra più orientata verso il no. La cifra che hanno messo sul piatto per convincerla però è molto, molto allettante”.

Mediaset fa benissimo a frugarsi nelle tasche, Arisa è un personaggione e potrebbe regalare molto in un reality. La cantante di La Notte è corteggiatissima dalla tv, il mese scorso infatti Milly Carlucci le ha chiesto di partecipare a Ballando con le Stelle.

“Amore mio! La tua voce è talmente inconfondibile che non si può mascherare. Sei una grande ballerina. Vieni a Ballando! Vieni a ballare con noi. Sei proprio forte, ce la fai! Sei meravigliosa”.

Isola o Ballando? Cosa sceglierà di fare Ari?

Isola dei Famosi, i nomi che potrebbero far parte cast

Eleonora Giorgi (attrice, ex Grande Fratello Vip)

Maria Monsè (showgirl, ex Grande Fratello Vip)

Jack Vanore (ex tronista di Uomini e Donne)

Maria Giovanna Elmi (ex annunciatrice, ex Isola dei Famosi)

Rosario Miraggio (cantante neomelodico)

Sossio Aruta (ex Temptation Island Vip)

Angelo Costabile

Milly D’Abbraccio

Valentine Demy

Luana Borgia

Kikò Nalli (ex Grande Fratello)

Fabiana Britto (opinionista)

Eva Robin’s

Alberto Mezzetti (ex Grande Fratello)

Sara Tommasi (ex Isola dei Famosi)

Alessandra Mussolini

Marco Baldini

Lucas Peracchi (ex tronista di Uomini e Donne)

Alessia Macari (ex Grande Fratello Vip)

Rosanna Lambertucci

Lorenzo Riccardi (ex tronista)

Stefania Orlando

Ascanio Pacelli (ex Grande Fratello)

Cristina Plevani (ex Grande Fratello)

Alessandra Canale