Isola dei Famosi: svelato l’ex gieffino di Barbara d’Urso a cui è stato proposto di partecipare

Gli autori de L’Isola dei Famosi sono già all’opera per cercare i nuovi naufraghi che sbarcheranno in Honduras il prossimo anno e secondo quanto dichiarato da Cristian Imparato su Instagram, pare proprio che qualcuno di loro abbia fatto il suo nome per candidarlo.

Rispondendo ad una fan che gli chiedeva informazioni in merito proprio ad un’eventuale sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, Cristian Imparato ha confermato il contatto con gli autori ma smentito (categoricamente!) la sua presenza.

“Me lo hanno proposto, ma onestamente non me la sono sentita. Assolutamente no. Non potrei mai prendere parte all’Isola dei Famosi. Io odio stare a contatto con la natura, dopo un giorno di campeggio voglio già scappare”.

Altro che cachet esorbitante, ho io un metodo per convincere Cristian Imparato a partecipare a L’Isola dei Famosi: Michael Terlizzi in costume 24 ore su 24.

Isola dei Famosi, il probabile cast

Eleonora Giorgi (attrice, ex Grande Fratello Vip)

Maria Monsè (showgirl, ex Grande Fratello Vip)

Jack Vanore (ex tronista di Uomini e Donne)

Nicolò Scalfi (ex vincitore di Caduta Libera)

Maria Giovanna Elmi (ex annunciatrice, ex Isola dei Famosi)

Rosario Miraggio (cantante neomelodico)

Sossio Aruta (ex Temptation Island Vip)

Angelo Costabile (ex di Corinne Clery)

Milly D’Abbraccio