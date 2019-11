Isola dei Famosi: Belen Rodriguez tornerebbe in Honduras solo ad una (folle) condizione

L’Isola dei Famosi tornerà su Canale Cinque dalla prossima primavera e nonostante manchino ancora molti mesi, gli autori hanno già messo gli occhi su numerosi vip che proprio in queste settimane stanno ricevendo le prime telefonate.

Realizzare un cast degno di un programma in prima serata alla soglia della quindicesima edizione non è semplice, per questo motivo durante le scorse edizioni abbiamo visto tornare in Honduras vip che avevano in passato già partecipato al reality show, come Claudia Galanti o Massimo Ceccherini, per non parlare de L’Isola dei Famosi All Stars condotta su Rai Due da Nicola Savino.

Intervistata da Tv Sorrisi & Canzoni, Belen Rodriguez non ha escluso categoricamente un ritorno in Honduras nei panni di naufraga ma solo ad una – impossibile – condizione: avere con sé Sabrina Ferilli e Gerry Scotti.

“A L’Isola dei Famosi mi sono ferita e ho perso non so quanti chili, ma sono arrivata fino in fondo. Potrei ripartecipare, ma dovrebbero venire con me gli altri protagonisti di Tu Si Que Vales, da Sabrina Ferilli a Gerry Scotti, ma tanto so che Gerry non accetterebbe mai. Non ce lo vedo proprio a sopravvivere solo con il latte di cocco”.

Gerry Scotti sarebbe impossibile ma Sabrina Ferilli – ormai da anni solo giudice di programmi mariani – sarebbe un bel colpaccio.

Isola dei Famosi, il probabile cast

Eleonora Giorgi (attrice, ex Grande Fratello Vip)

Maria Monsè (showgirl, ex Grande Fratello Vip)

Jack Vanore (ex tronista di Uomini e Donne)

Nicolò Scalfi (ex vincitore di Caduta Libera)

Maria Giovanna Elmi (ex annunciatrice, ex Isola dei Famosi)

Rosario Miraggio (cantante neomelodico)

Sossio Aruta (ex Temptation Island Vip)

Angelo Costabile

Milly D’Abbraccio

Valentine Demy

Luana Borgia

Kikò Nalli (ex Grande Fratello)