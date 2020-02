Isola dei Famosi: nota cantante amata dalla comunità LGBT corteggiata dagli autori

L’Isola dei Famosi sarebbe dovuta partire ad aprile, ma è stata rimandata a gennaio 2021. Nonostante questo slittamento, pare che la produzione del reality di Canale 5 sia comunque al lavoro per formare il cast dei naufraghi. Stando a quello che ha riportato l’ultimo numero del settimanale Spy, gli autori del programma da tempo cercano di convincere una nota cantante a firmare il contratto. La vip in questione è Paola Iezzi, che però per il momento pare non si sia lasciata persuadere.

“Cercasi naufraghe, la produzione sta reclutando nuovi vip. Non dite a Chiara Iezzi, che sua sorella Paola sta ricevendo da settimane laute lusinghe da parte degli autori di Isola dei Famosi. La trattativa per averla nel cast della prossima edizione è partita da tempo, ma pare che la cantante di Vamos a Bailar non abbia nessuna intenzione di partire per le spiagge bianche dell’Honduras. Paola non vuole patire la fame. Come reagirà la nuova conduttrice Ilary Blasi davanti a questo probabile no?”

Poco male, la partenza del reality è fissata tra quasi un anno, quindi gli autori hanno tutto il tempo necessario per mettere insieme un cast degno di un’edizione con grosse aspettative, visto che farà il suo comeback dopo una lunga pausa e soprattutto con una nuova conduttrice.

Isola dei Famosi, i nomi che potrebbero far parte cast

Eleonora Giorgi (attrice, ex Grande Fratello Vip)

Maria Monsè (showgirl, ex Grande Fratello Vip)

Jack Vanore (ex tronista di Uomini e Donne)

Maria Giovanna Elmi (ex annunciatrice, ex Isola dei Famosi)

Rosario Miraggio (cantante neomelodico)

Sossio Aruta (ex Temptation Island Vip)

Angelo Costabile

Milly D’Abbraccio

Valentine Demy

Luana Borgia

Kikò Nalli (ex Grande Fratello)

Fabiana Britto (opinionista)

Eva Robin’s

Alberto Mezzetti (ex Grande Fratello)

Sara Tommasi (ex Isola dei Famosi)

Alessandra Mussolini

Marco Baldini

Lucas Peracchi (ex tronista di Uomini e Donne)

Alessia Macari (ex Grande Fratello Vip)

Rosanna Lambertucci

Lorenzo Riccardi (ex tronista)

Stefania Orlando

Ascanio Pacelli (ex Grande Fratello)

Cristina Plevani (ex Grande Fratello)

Alessandra Canale

Ronn Moss

Sylvie Lubamba

Edoardo Ercole