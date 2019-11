Isola dei Famosi: contattato per il cast un cantante molto discusso

A L’Isola dei Famosi nel corso degli anni hanno partecipato numerosi cantanti (dall’indimenticabile Adriano Pappalardo a Valerio Scanu, passando per Luca Dirisio, Marco Carta e la più recente Bianca Atzei) e per l’edizione del prossimo anno gli autori avevano messo gli occhi su Giuseppe Povia che – per fortuna – ha rifiutato.

“Ringrazio L’Isola dei Famosi per l’invito che ogni anno mi fa. Ho pensato che partecipando avrei possibilità di farmi conoscere di più, farei un’esperienza diversa e forse si aprirebbero altre porte e opportunità per il mio cammino con la musica. Comunque ho risposto di no come sempre, non fa per me ma grazie davvero per il pensiero, mi fa tanto piacere)”.

Ecco il post Instagram:

Isola dei Famosi, il probabile cast

Eleonora Giorgi (attrice, ex Grande Fratello Vip)

Maria Monsè (showgirl, ex Grande Fratello Vip)

Jack Vanore (ex tronista di Uomini e Donne)

Maria Giovanna Elmi (ex annunciatrice, ex Isola dei Famosi)

Rosario Miraggio (cantante neomelodico)

Sossio Aruta (ex Temptation Island Vip)

Angelo Costabile

Milly D’Abbraccio

Valentine Demy

Luana Borgia

Kikò Nalli (ex Grande Fratello)

Paolo Ciavarro (ex Pechino Express)