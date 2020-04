Isola dei Famosi, conduttore svela: “Mi hanno chiesto di partecipare”

Costantino Della Gherardesca, archiviata l’ottava edizione di Pechino Express con la vittoria delle Collegiali, è già pronto a catapultarsi in una nuova avventura, quella di Ballando con le Stelle. Il conduttore di Rai Due, infatti, sarà uno dei concorrenti danzerini alla corte di Milly Carlucci.

Intervistato da Il Fatto Quotidiano, Costantino Della Gherardesca ha svelato come mai ha accettato di partecipare a Ballando con le Stelle e come mai, invece, ha rifiutato di partire per L’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi.

“Milly mi ha lasciato carta bianca su balletti, costumi e coreografie. Ovviamente mi atterrò a ciò che dicono i maestri ma non avrei mai accettato di fare un valzer in smoking. Ballerò con una donna e voglio che ogni coreografia sia un racconto ispirato a vecchie storie d’amore. Ballando ha una doppia lettura e mi piaceva mettermi in gioco, mi sono chiesto se i miei fan mi avrebbero voluto vedere lì e mi sono risposto di sì. In passato mi hanno chiesto di fare l’Isola dei Famosi e la prima cosa che ho domandato è stata: “È vero che non si mangia?”. Mi hanno detto che era vero e ho rifiutato”.

Un peccato, perché Costantino Della Gherardesca sarebbe stato un bel ‘personaggio’ a L’Isola dei Famosi.