Isola dei Famosi Spagna: i naufraghi scoprono del CoronaVirus – video annuncio e reazioni

Ieri sera i concorrenti di Supervivientes (versione spagnola de L’Isola dei Famosi) sono stati informati dell’esistenza del CoronaVirus e della gravità della situazione, che ha visto il Re di Spagna dichiarare stato d’emergenza.

“Il virus di cui avevate sentito parlare e che era in Cina, ora è arrivato anche in Spagna” – ha detto l’inviata Lara Alvarez – “La situazione è complicata ed il Governo ha già preso il controllo di tutto. Vi starete domandando come stanno i vostri cari: stanno tutti bene”.