Isola dei Famosi ai tempi del CoronaVirus: in Spagna il conduttore spiega le nuove regole

Niente abbracci, niente effusioni, distanza di sicurezza di circa un metro fra qualsiasi persona presente in studio e solo l’eliminato settimanale può riabbracciare i propri cari (uno, massimo due): sono queste le nuove regole di Supervivientes, versione iberica della nostra Isola dei Famosi.

Se in Italia il reality show che è stato di Alessia Marcuzzi (e che ora potrebbe passare ad Ilary Blasi) è stato posticipato prima della scoperta del CoronaVirus, in Spagna i naufraghi sono partiti per l’Honduras molto prima della pandemia.

Ovviamente ora il virus è arrivato anche in Spagna dove ha già fatto i primi morti, per questo motivo gli spagnoli sono stati costretti a prendere delle soluzioni (seppur blande rispetto a quelle che abbiamo vissuto noi) per evitare la diffusione.

Il pubblico, ad esempio, può partecipare alla puntata di Supervivientes lasciando tuttavia un posto libero fra una seduta e l’altra, mentre tutti gli ospiti e gli opinionisti devono posizionarsi ad un metro di distanza.

Anche l’eliminato non può aver nessun contatto fisico con gli altri eliminati o con il conduttore, solo un veloce abbraccio con il parente che è andato a trovarlo in studio.