Isola dei Famosi di Ilary Blasi: il settimanale Chi svela la prima concorrente

Alessia Marcuzzi ha lasciato la conduzione de L’Isola dei Famosi e la nuova conduttrice dovrebbe essere, salvo cambi dell’ultimo minuto, Ilary Blasi.

E se da una parte Mediaset oggi ha rilasciato un comunicato stampa in cui ha parlato di “accordo comune” con la Marcuzzi per il cambio di conduzione, dall’altra parte il settimanale Chi di Alfonso Signorini ha svelato chi è la prima naufraga ufficiale: si tratterebbe di Alessia Macari, l’ex ciociara di Avanti un Altro nonché vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip.

Ilary Blasi, quindi, ritroverebbe nel cast una sua vecchia gieffina che – archiviata la parentesi GF Vip – si è sposata, ha partecipato a Tale e Quale Show ed ha preso parte al cast fisso dell’edizione 2018-2019 di Domenica In di Mara Venier.

Il nome di Alessia Macari potrebbe aggiungersi a quello di Eleonora Giorgi (altra ex gieffina della Blasi), a quello di Milly D’Abbraccio, a quello di Marco Baldini ed a quello di Alessandra Mussolini, che è tutt’ora in trattativa con gli autori del reality.

Isola dei Famosi, il probabile cast

Eleonora Giorgi (attrice, ex Grande Fratello Vip)

Maria Monsè (showgirl, ex Grande Fratello Vip)

Jack Vanore (ex tronista di Uomini e Donne)

Maria Giovanna Elmi (ex annunciatrice, ex Isola dei Famosi)

Rosario Miraggio (cantante neomelodico)

Sossio Aruta (ex Temptation Island Vip)

Angelo Costabile

Milly D’Abbraccio

Valentine Demy

Luana Borgia

Kikò Nalli (ex Grande Fratello)

Fabiana Britto (opinionista)

Eva Robin’s

Alberto Mezzetti (ex Grande Fratello)

Sara Tommasi (ex Isola dei Famosi)

Alessandra Mussolini

Marco Baldini

Lucas Peracchi (ex tronista di Uomini e Donne)