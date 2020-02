Isola dei Famosi, Edoardo Ercole verso il cast – tutti i nomi

Nel cast della prossima edizione de L’Isola dei Famosi potrebbe sbarcare anche Edoardo Ercole, figlio di Serena Grandi. A rivelarlo è stato il giornalista Fredella fra le pagine de Il Tempo dove ha fatto anche il nome di Ivana Icardi che tuttavia è già nel cast di Supervivientes.

Edoardo sarebbe in questo momento in trattativa con gli autori, anche se sarebbe bellissimo se partecipasse insieme a sua mamma, considerando che nel cast potrebbe esserci anche Eleonora Giorgi, acerrima nemica proprio della Grandi.

Isola dei Famosi, i nomi che potrebbero far parte cast

Eleonora Giorgi (attrice, ex Grande Fratello Vip)

Maria Monsè (showgirl, ex Grande Fratello Vip)

Jack Vanore (ex tronista di Uomini e Donne)

Maria Giovanna Elmi (ex annunciatrice, ex Isola dei Famosi)

Rosario Miraggio (cantante neomelodico)

Sossio Aruta (ex Temptation Island Vip)

Angelo Costabile

Milly D’Abbraccio

Valentine Demy

Luana Borgia

Kikò Nalli (ex Grande Fratello)

Fabiana Britto (opinionista)

Eva Robin’s

Alberto Mezzetti (ex Grande Fratello)

Sara Tommasi (ex Isola dei Famosi)

Alessandra Mussolini

Marco Baldini

Lucas Peracchi (ex tronista di Uomini e Donne)

Alessia Macari (ex Grande Fratello Vip)

Rosanna Lambertucci

Lorenzo Riccardi (ex tronista)

Stefania Orlando

Ascanio Pacelli (ex Grande Fratello)

Cristina Plevani (ex Grande Fratello)

Alessandra Canale

Ronn Moss

Sylvie Lubamba

Edoardo Ercole