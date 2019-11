Isola dei Famosi, Eleonora Giorgi verso il cast. Parla il figlio, che si candida per partecipare

Il nome di Eleonora Giorgi a L’Isola dei Famosi gira da un mese, da quando il settimanale Oggi ha riportato un’indiscrezione:

“Pare che L’isola dei Famosi sia un piccolo sogno nella cassetto che l’attrice ha intenzione di fare avverare. Quest’anno è in lizza. Ci riuscirà?”

Indiscrezione confermata anche dalla stessa attrice che, intervistata da Eleonora Daniele a Storie Italiane, ha confessato:

“Ho il terrore del mare, ho il panico degli squali, delle iguane, ho le vertigini. Anche per questo mi piacerebbe fare l’Isola dei Famosi, così non solo smetto di fumare, ma affronterei tutta una serie di paure che ho e che dovrei superare. Ho fatto 40 film da protagonista tutti di grande successo, ho vinto anche un David di Donatello. Ma ero sposata con una persona scomoda che ha avuto una serie di vicissitudini e alla fine mi hanno fatta fuori, lo sanno tutti”

Con la Giorgi ad un passo da L’Isola dei Famosi è sbucato anche il figlio, Paolo Ciavarro, che intervistato da Nuovo Tv ha confessato:

“Da figlio penso che mi preoccuperei molto. Non è più una ragazzina e credo che per sarebbe molto dura per lei dal punto di vista fisico. A Pechino Express ho imparato che si può essere felici con poco. Sono pronto ad un nuovo reality show, come L’Isola dei Famosi o il Grande Fratello Vip”.

Madre e figlio nel cast insieme? Sarebbe una novità per L’Isola dei Famosi che nel corso degli anni ha visto partecipare in coppia padre e figlia (Albano e Romina Junior), sorelle (Eleonora ed Imma De Vivo, le Donatella e le figlie di Mihajlovic) e marito e moglie (Enzo Paolo e Carmen Russo).

Isola dei Famosi, il probabile cast

Eleonora Giorgi (attrice, ex Grande Fratello Vip)

Maria Monsè (showgirl, ex Grande Fratello Vip)

Jack Vanore (ex tronista di Uomini e Donne)

Maria Giovanna Elmi (ex annunciatrice, ex Isola dei Famosi)

Rosario Miraggio (cantante neomelodico)

Sossio Aruta (ex Temptation Island Vip)

Angelo Costabile

Milly D’Abbraccio

Valentine Demy

Luana Borgia

Kikò Nalli (ex Grande Fratello)

Massimo Ciavarro (ex Pechino Express)