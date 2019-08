Isola dei Famosi: ex gieffina dalle grandi illusioni si candida per partecipare

Ha partecipato alla sedicesima edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso – quella conclusa qualche mese fa vinta da Martina Nasoni – ed ora punta già ad un reality bis: sto parlando di Serena Rutelli, figlia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli.

Intervistata dal settimanale Oggi, la Rutelli ha confessato di voler partecipare a L’Isola dei Famosi dopo aver esaudito il sogno di prender parte al reality più famoso d’Italia che l’ha vista conoscere (seppur a distanza) sia la madre biologica che il fratello biologico.

«Dopo il Grande Fratello mi sento più forte. Però sono una persona che ama mettersi in gioco. L’Isola dei Famosi è tosta ma lo sono anch’io».

Serena Rutelli dentro la casa del Grande Fratello non ha spiccato per la sua personalità, piuttosto per la sua estrema educazione e per la sua storia strappalacrime fatta di un padre manesco e di un abbandono in orfanotrofio a causa di una madre povera che ora vive come clochard.

Fra lettere, sorprese e ‘carrambate’ varie con ex compagne di scuola, la storia della Rutelli si può dire già conclusa e raccontata, quindi dubito fortemente che gli autori di Magnolia prendano in considerazione questa sua candidatura spontanea per la prossima edizione de L’Isola dei Famosi, che prenderà via a inizio 2020 con Alessia Marcuzzi alla conduzione.

A meno che Serena non accetti di incontrare in diretta tv sua mamma naturale (magari proprio in Honduras) credo che il suo sogno resti tale, anche se io un provino al suo fidanzato lo farei…



Visualizza questo post su Instagram 😍 Un post condiviso da Serena Rutelli (@serenarutelli) in data: 31 Lug 2019 alle ore 1:14 PDT