Isola dei Famosi: ex naufraga ha dato alla luce la sua prima figlia

Chi partecipa a L’Isola dei Famosi – come diceva Simona Ventura ai tempi d’oro – resta un naufrago per sempre e così è anche per Nina Senicar, bellissima modella serba che nel 2010 è sbarcata in Nicaragua insieme a Sandra Milo e Loredana Lecciso per partecipare al reality show.

A distanza di circa un decennio dall’esperienza di naufraga, Nina Senicar è diventata mamma per la prima volta dando al mondo la piccola Nora Grace Ellis avuta dal fidanzato Jay Ellis.

“E così le nostre vite assumono un senso del tutto nuovo“, il commento di Nina su Instagram.

Nora Grace è in realtà nata cinque giorni fa, ma Nina Senicar lo ha annunciato solo ora. Il nome della bambina, nonché il sesso, era stato svelato dalla modella diverse settimane fa, sempre attraverso un post Instagram.

Tanti auguri alla novella mammina.