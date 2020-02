Isola dei Famosi: ex vincitrice si candida a partecipare

Alberto Mezzetti non è l’unico vincitore del Grande Fratello ad aver puntato la nuova edizione de L’Isola dei Famosi (la sedicesima in onda da marzo con Ilary Blasi), anche Cristina Plevani, infatti, si è unita al carrozzone.

Intervistata dal settimanale Nuovo, la Plevani – che recentemente si è anche arrabbiata con Alfonso Signorini per essere stata esclusa dal Grande Fratello Vip – ha dichiarato:

“Vorrei andare all’Isola dei Famosi, devo vincere il complesso di mettermi in costume da bagno”.

Cristina Plevani riuscirà a partecipare, o riceverà per l’ennesima volta un due di picche?

Isola dei Famosi, il probabile cast

Eleonora Giorgi (attrice, ex Grande Fratello Vip)

Maria Monsè (showgirl, ex Grande Fratello Vip)

Jack Vanore (ex tronista di Uomini e Donne)

Maria Giovanna Elmi (ex annunciatrice, ex Isola dei Famosi)

Rosario Miraggio (cantante neomelodico)

Sossio Aruta (ex Temptation Island Vip)

Angelo Costabile

Milly D’Abbraccio

Valentine Demy

Luana Borgia

Kikò Nalli (ex Grande Fratello)

Fabiana Britto (opinionista)

Eva Robin’s

Alberto Mezzetti (ex Grande Fratello)

Sara Tommasi (ex Isola dei Famosi)

Alessandra Mussolini

Marco Baldini

Lucas Peracchi (ex tronista di Uomini e Donne)

Alessia Macari (ex Grande Fratello Vip)

Rosanna Lambertucci

Lorenzo Riccardi (ex tronista)

Stefania Orlando

Ascanio Pacelli (ex Grande Fratello)

Cristina Plevani (ex Grande Fratello)