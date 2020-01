Isola dei Famosi, Fioretta Mari nel cast con Alessandra Mussolini?

Splendida attrice di teatro nonché perfida professoressa di recitazione e dizione delle prime dizioni di Amici (Marco Carta ancora piange appena sente il suo nome), Fioretta Mari è stata contattata per partecipare alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi.

A confessarlo è stata proprio la Mari in diretta a RTL 102.5 ViaRadio, parlando sia di Isola dei Famosi che di Grande Fratello Vip.

“Ho sempre detto no ai reality show. Non farei mai L’Isola dei Famosi perché non c’è il bagno. Mi hanno proposto anche il Grande Fratello Vip, ma ho detto no. Dico no sempre e categoricamente. Preferisco dedicarmi al teatro e all’insegnamento”.

E se (purtroppo!) Fioretta Mari non sembrerebbe essere interessata a naufragare, Alessandra Mussolini ha accettato di prendere in considerazione l’idea di diventare concorrente e la trattativa con lei è già partita.

Isola dei Famosi, il probabile cast

Eleonora Giorgi (attrice, ex Grande Fratello Vip)

Maria Monsè (showgirl, ex Grande Fratello Vip)

Jack Vanore (ex tronista di Uomini e Donne)

Maria Giovanna Elmi (ex annunciatrice, ex Isola dei Famosi)

Rosario Miraggio (cantante neomelodico)

Sossio Aruta (ex Temptation Island Vip)

Angelo Costabile

Milly D’Abbraccio

Valentine Demy

Luana Borgia

Kikò Nalli (ex Grande Fratello)

Fabiana Britto (opinionista)

Eva Robin’s

Alberto Mezzetti (ex Grande Fratello)

Sara Tommasi (ex Isola dei Famosi)

Alessandra Mussolini