Isola dei Famosi: un concorrente del GF Vip 4 vuole diventare naufrago

Sossio Aruta sarà anche entrato al GF Vip 4 a metà percorso, ma ci ha regalato da subito grandi gioie ed è diventato uno dei protagonisti di questa edizione. Gag comiche, sfondoni, litigate e una rissa sfiorata, il calciatore non si è certo risparmiato, dimostrando di essere un vero animale da reality. Proprio per questi motivi Sossio adesso sogna un’altro programma Mediaset. Aruta in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha confessato di voler partecipare a L’Isola dei Famosi.

“Il mio sogno ammetto che è ‘L’Isola dei famosi’. Quel programma è un mio pallino da sempre. Poi un futuro ancora nel calcio. C’è sempre quel traguardo del giocare a 50 anni. Poi mi piacerebbe allenare, ma forse meglio fare l’opinionista in tv, l’inviato nei campi. Guardi che di calcio io so tutto”.

Purtroppo per Sossio il futuro de L’Isola dei Famosi è davvero incerto. Lo show sarebbe dovuto andare in onda a gennaio 2020, ma al suo posto è arrivato il GF Vip, poi si era parlato di uno slittamento ad aprile con Ilary Blasi al timone, ma alla fine è sfumata anche quell’ipotesi. Il reality potrebbe partire ad inizio 2021, ma con l’emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio il mondo intero è impossibile fare delle previsioni adesso.

L’ex gieffino però non dispera, perché nell’attesa de L’Isola dei Famosi tornerà al suo lavoro.

“Però ora sono pronto a tornare a scaricare frutta e verdura. Appena finisce l’emergenza torno. È il lavoro che ho trovato e non mi vergogno affatto”.

In passato ho criticato spesso Sossio, ma devo ammettere che al GF non mi è dispiaciuto e il fatto che nonostante la passione per la tv adesso con molta tranquillità sia pronto a tornare a scaricare frutta e verdura è da apprezzare.

Ecco a voi la litigata, snobbata da tutti, tra Sossio e Zequila 🍿🍿 #GFVIP pic.twitter.com/VT3M3hzSrD — Edoardo (@EdoardoPasquin2) March 25, 2020

Antonio Zequila non riesce a superato il fatto che Sossio sia ufficialmente un finalista di #GFVIP. E non ne fa mistero… anzi… pic.twitter.com/DZp3vwVKWt — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 25, 2020

Fonte: Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport