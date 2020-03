L’inviata de L’Isola dei Famosi spagnola fa una pessima gaffe credendo di non essere in diretta (VIDEO)

L’Isola dei Famosi spagnola ci ha regalato una nuova pagina di sano trash e questa volta Ivana Icardi (paradossalmente) non c’entra niente.

Il trash spagnolo che bussa a BitchyF.it:



Protagonista di questo articolo è infatti Lara Alvarez, la storica inviata di Supervivientes, che dall’Honduras co-conduce il reality show di sopravvivenza.

La conduttrice quotidianamente realizza su Instagram delle dirette dall’Honduras, ma durante l’ultima ha avuto dei problemi con la disconnessione e – credendo di aver già chiuso la diretta – ha commentato fra sé e sé ad alta voce gli utenti che l’avevano seguita.

“Finalizar el vídeo en directo, compartir…La gente es retrasada” / “Termina il video in diretta, condividi… Le persone sono ritardate”.

Ecco il video:

Lo sfogo ovviamente è diventato virale e Lara Alvarez ha chiesto scusa sia in diretta durante la puntata di Supervivientes, sia online:

“Devo scusarmi per la parola che ho usato, quando uno è arrabbiato forse non sceglie bene i termini. Mi riferivo agli haters che continuavano a scrivere cattiverie. Mantengo la mia opinione: non capirò mai le persone che insultano e promuovono l’odio sui social network”.