Isola dei Famosi, confermato l’inviato: e no, non è Can Yaman

Can Yaman sembrava essere il nuovo inviato de L’Isola dei Famosi, ma come annunciato dal settimanale Oggi non sarà così. Al suo posto, infatti, ci sarà Alvin.

“Sarà Ilary Blasi la conduttrice della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, dopo la scelta di Alessia Marcuzzi di lasciare il programma. A farle da spalla in Honduras sarà invece l’amico Alvin (che ha il suo stesso agente)”.

A fare il nome di Can Yaman (parlando sempre di ipotesi) era stato il settimanale Chi.

“Chi vola a L’Isola dei Famosi come nuovo inviato? Scalda i motori il reality di Canale 5, che potrebbe schierare nel ruolo di inviato o il sempreverde Alvin o una grossa sorpresa, la star mondiale turca Can Yaman (è stato anche ospite a C’è Posta Per Te, di Maria De Filippi, nell’ultima puntata). L’attore potrebbe davvero arrivare a L’Isola”.

Insomma, Ilary Blasi e Alvin – dopo EuroGames – li troveremo insieme anche nella prossima Isola dei Famosi.

Felici?