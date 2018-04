Jonathan svela alcune frasi altamente offensive (contro gay e obesi) dette da Alessia e mai andate in onda (VIDEO)

Durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, Mara Venier ha chiesto a Jonathan di rivelare la verità sui suoi compagni naufraghi e l’ex vincitore del Grande Fratello si è tolto qualche sassolino dalla scarpa parlando di Alessia Mancini.

“Alessia Mancini è quella che mi disse ‘Nadia Rinaldi ha la rabbia delle ex ciccione che sono arrabbiate con le magre’, Alessia Mancini è quella che disse a Marco davanti a più persone ‘Sei troppo magro’ e lui le ha risposto ‘Mi hai offeso perché non mi vedo magro’ e lei ha detto ‘Ma mica ti ho detto fr**o’, poi ha passato due settimane a chiedere a tutti i cameraman di cancellare perché non voleva offendere gli omosessuali”.