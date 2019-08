Ex naufrago de L’Isola dei Famosi si tatua il logo (sbagliato) del programma

Per la rubrica ‘Tatuaggi Trash E Dove Trovarli‘ ecco oggi all’appello quello di Yuri Rambaldi, ex concorrente dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. No, non quella del canna-gate e del clistere di Nadia Rinaldi, ma quella successiva, quella che nessuno ha visto per intenderci.

Yuri Rambaldi è approdato a L’Isola dei Famosi superando il televoto a Saranno Isolani dopo aver partecipato alla prima edizione italiana di Ex On The Beach di MTV e – per ricordare per sempre dell’esperienza – ha deciso di tatuarsi il logo del programma sul polpaccio.

Ovviamente non so se sia una scelta voluta oppure no, ma Yuri si è fatto tatuare sulla pelle il vecchio logo de L’Isola dei Famosi, quello usato da Simona Ventura quando era su Rai Due. Nel corso degli anni, infatti, la trasmissione ha cambiato tre stili: il primo usato dal 2003 al 2012 quando era in Rai, il secondo dal 2015 al 2018 con il passaggio in Mediaset e l’ultimo adottato solo per l’ultima edizione, proprio quella a cui ha partecipato Yuri.

Che genio.