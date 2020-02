Isola dei Famosi: Mediaset vuole Mara Venier come conduttrice

Mara Venier da poco più di due anni ha lasciato Mediaset (e quindi L’Isola dei Famosi e Tu Si Que Vales) per tornare al timone della “sua” Domenica In, che porta avanti con enorme successo dopo i disastri (auditel) degli scorsi anni.

La stima dei dirigenti Rai nei confronti di Mara Venier è stata confermata anche dallo show in prima serata che la conduttrice ha realizzato a cavallo fra lo scorso e quest’anno, La Porta dei Sogni, che ha chiuso con una media del 14% di share. Numeri non in linea con i grandi show della Rai, ma che non hanno comunque fatto perdere credibilità alla Zia Mara.

Secondo quanto riportato da TvBlog, infatti, secondo una loro fonte Mediaset avrebbe messo gli occhi su lei per la prossima edizione de L’Isola dei Famosi e non più come opinionista (ruolo che ha già rivestito per tre anni), bensì come conduttrice.

“Nelle ultime ore circolano insistentemente alcuni voci secondo le quali Mediaset avrebbe offerto a Mara Venier, tornata sulla tv pubblica due anni fa, la guida dell’Isola dei famosi (Simona Ventura, ci leggi?)”.

Un’indiscrezione che sicuramente non farà piacere ad Ilary Blasi che era stata data per conduttrice certa della prossima Isola dei Famosi dopo il mancato rinnovo di Alessia Marcuzzi.

Tuttavia – sempre secondo quanto riportato da Blogo – il colpo basso ricevuto dal sindacato (che l’ha accusata di minacce e aggressioni) potrebbe spingere Zia Mara ad accettare l’offerta di Canale 5.