Isola dei Famosi, Mediaset rilascia un comunicato stampa ufficiale sul destino di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi lascia la conduzione de L’Isola dei Famosi: è ufficiale. A comunicarlo questa volta è stato l’ufficio stampa di Mediaset che ha anche chiarito la situazione contrattuale della conduttrice, svelando che non è vero che è stata lei a volersene andare, come non è vero che è stata Mediaset ad averla cacciata: è stata una decisione di comune accordo.

Per Alessia Marcuzzi ora si apriranno le porte di un nuovo programma (forse proprio Lo Show dei Record come anticipato da Blogo?) che si andrà ad aggiungere all’appuntamento settimanale de Le Iene ed al certo Temptation Island Vip.

“Alessia Marcuzzi, in pieno accordo con Mediaset, ha preferito rinunciare alla conduzione della prossima edizione dell’«Isola dei Famosi». Sono alle porte per Alessia Marcuzzi nuovi progetti su Canale 5 che andranno ad aggiungersi alla sua puntata settimanale delle “Le Iene” (in onda da febbraio su Italia 1)”.

A L’Isola dei Famosi al posto di Alessia Marcuzzi dovrebbe arrivare Ilary Blasi, rimasta orfana del suo Grande Fratello Vip e reduce dallo sfortunato (in termini di ascolti) EuroGames.