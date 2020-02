Perché L’Isola dei Famosi ha bisogno di Morgan e Bugo

Quest’anno L’Isola dei Famosi tornerà dal 20 aprile con Ilary Blasi e nonostante i vip che hanno sostenuto il provino sono moltissimi, ad oggi nessun nome è stato ancora ufficializzato.

Tuttavia fra qualche giorno debutterà in Spagna la nuova edizione di Supervivientes che l’anno scorso ha fatto record d’ascolti con Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan con tanto di rapporto davanti le telecamere e granchio scandalizzato.

Nel cast della nuova edizione ci saranno ben tre persone che hanno in qualche modo a che fare con la coppia Adara Molinero – Gianmarco Onestini che ha tenuto banco in due reality show: il Gran Hermano Vip e l’attuale El Tiempo Del Descuento. I tre che sbarcheranno in Honduras saranno l’ex di lei, l’ex di lui e la madre di lei. Insomma, se Luca Onestini non diventa un naufrago mi stupisco.

Perché ve ne parlo? Perché il cast di Supervivientes basato sulla soap Adara – Gianmarco è la dimostrazione che i drammi trash nazional popolari piacciono ed anche parecchio, per questo motivo se io fossi Ilary Blasi farei carte false per avere nel cast della prossima edizione de L’Isola dei Famosi Morgan e Bugo che hanno fatto tremare l’ultimo Festival di Sanremo e tutt’ora tengono botta fra meme e parodie.

Morgan, come già sappiamo, ha più volte dichiarato di avere problemi finanziari, mentre l’ultimo concerto di Bugo è fissato per il 4 aprile.

Non chiamarli sarebbe un errore.