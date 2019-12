Isola dei Famosi, ex naufraga chiede di tornare in Honduras: “Questa volta voglio vincere!”

A L’Isola dei Famosi molti naufraghi sono tornati sul luogo del delitto anni dopo e non solo grazie a Nicola Savino (che realizzò su Rai Due un’edizione All Stars), ma proprio grazie ad Alessia Marcuzzi che ha rispolverato e rispedito in Honduras vecchi naufraghi delle edizioni di Simona Ventura.

La prima ad esser stata riciclata è stata (senza successo) Claudia Galanti, seguita da Massimo Ceccherini fino ad arrivare al più recente Giucas Casella. Per questo motivo l’appello di quest’altra ex naufraga, quarta classificata della quarta edizione, potrebbe essere ascoltato.

A parlare è stata Sara Tommasi, che ha da poco inaugurato una panetteria.

“Amo molto questo nuovo lavoro e sono felice di tenermi impegnata ogni giorno; spero sempre che mi richiamino però in televisione, è quello il mio lavoro, è quello ciò che amo di più fare! Il mio sogno sarebbe quello di partecipare ad un reality-show, al GF Vip volentieri oppure perché no, partecipare nuovamente a L’Isola dei Famosi, nel 2006 ho partecipato al reality e mi sono classificata quarta, mi candido ufficialmente per la prossima edizione, e questa volta vorrei vincere, principalmente per me stessa, come rivalsa personale”.

Riuscirà Sara a convincere gli autori de L’Isola dei Famosi?

