Isola dei Famosi, un’ex naufraga sbotta: “C’è una regia dietro, volevano farmi passare per stro**a”

Durante la sua ospitata nella trasmissione Stracult, un’iconica naufraga de L’Isola dei Famosi ha attaccato la produzione del reality. Domiziana Giordano ha dichiarato che gli autori del programma volevano farla passare come la str**za antipatica del gruppo.

“Avrei dovuto portare un pezzo di arte contemporanea, me l’hanno tolto. Poi la cosa si è fatta seria, con la loro regia volevano farmi passare per la str*nza antipatica perché avevo studiato più degli altri. Era il momento in cui si cercava di istruire l’Italia ad una non cultura, a diventare ignorante. Ci siamo riusciti. Me ne andai questi reality non sono reality c’e’ sempre una regia dietro, che taglia. Volevano farmi passare per quella antipatica”.

B!tches, grazie a Domiziana abbiamo avuto l’epico scontro tra Simona Ventura e la madre della Giordano. Come dimenticare la Tigre di Chivasso che sbotta: “E non mi fate nemmeno paura se mi venite vicino, perché io le mazzate le so dare!”

Super Simo vs la madre di Domiziana Giordano: il video.

Domiziana in un’intervista rilasciata a Vanity Fair ha parlato del suo periodo buio e degli agenti che ancora oggi non la vogliono.