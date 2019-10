Isola dei Famosi: ex naufraga vittima di uno stalker che le è entrato in casa

Brutta storia di stalking per un’ex naufraga de L’Isola dei Famosi. Youma Diakite è stata ospite di Domenica Live ed ha raccontato di aver denunciato il suo stalker. Un uomo per anni ha scritto alla modella messaggi di ogni tipo (anche molto espliciti) su messanger e poi è addirittura riuscito ad entrare a casa sua, passando per postino.

“Sì, mi stalkerizzava attraverso messenger. Chiunque ti può scrivere, non deve essere tuo amico uno. Lui ha iniziato anni fa. Mi scriveva circa 50 messaggi al giorno, da quando si svegliava a quando andava a letto. Mi scriveva di tutto, anche mandandomi foto dei nipotini. A un certo punto suona il citofono. Io ho aperto, era il postino con una lettera, io aspettavo una raccomandata. Sale questa persona con una busta. Lui mi porge la busta semplice. Apro la busta e vedo una croce, poi gli chiedo chi avesse consegnato la busta. Lui mi guardava con insistenza. Pensavo che mi guardasse così perché magari mi aveva riconosciuto come personaggio. – ha continuato l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi – Lui poi si addossa al muro e mi dice ‘Youma non mi riconosci davvero?’. Io ho pensato allo stalker e gli ho detto ‘se ti presenti nuovamente a casa mia chiamo i Carabinieri’. Questo uomo era convinto che io e lui fossimo una coppia. Si era creato una sua realtà. Negli anni mio ha anche scritto ‘ti ricordi l’estate scorsa come siamo stati bene in vacanza?’. Sosteneva che io l’avevo lasciato per il mio nuovo compagno. Diceva che il mio fidanzato era l’impedimento alla nostra relazione. I primi messaggi mi facevano ridere, poi mi sono spaventata. Avevo anche smesso di leggere i suoi messaggi. Nella busta che mi ha dato a casa c’era anche il suo numero di telefono e una scheda telefonica. Mi ha scritto anche ‘così adesso mi puoi chiamare liberamente senza che lo sappia il tuo ragazzo.

Adesso lui ha il divieto di avvicinamento, ma se lui è pazzo potrebbe tornare. Poi la storia è lunga, ci sono delle minacce. Lui odia tanto il mio compagno, può essere un pericolo perché non lo sopporta”.

Immaginate quanto possa essere inquietante trovarsi in casa lo stalker che ti perseguita da anni.

I messaggi privati che lo stalker mandava all’ex naufraga de L’Isola dei Famosi.

“Era convinto che noi stessimo insieme, era convinto che io l’avessi lasciato per il mio compagno”

La realtà parallela dello stalker di Youma #DomenicaLive pic.twitter.com/Kk3AO1YQWv — Domenica Live (@domenicalive) October 27, 2019

“Pensavo fosse il postino e invece era lui”

Lo stalker di Youma è entrato in casa sua fingendosi il postino #DomenicaLive pic.twitter.com/f5HkCJNlaV — Domenica Live (@domenicalive) October 27, 2019