Isola dei Famosi, ex naufrago: “Quell’esperienza mi è ‘costata’ 500 mila euro”

In primavera tornerà L’Isola dei Famosi al timone di Alessia Marcuzzi e intervistato da Il Fatto Quotidiano un suo naufrago (ricordando però la sua partecipazione precedente quando il reality andava in onda su Rai Due) ha sottolineato come quella esperienza gli sia ‘costata’ mezzo milione di euro, fra multa e cachet persi. Ovviamente sto parlando di Massimo Ceccherini, naufrago bis de L’Isola dei Famosi sia nel 2006 che nel 2017.

Se nel 2017 decise di ritirarsi, nel 2006 fu squalificato per bestemmia.

“Vivo in campagna lontano da Firenze, poi qualche serata e soprattutto aspetto la chiamata di Leonardo (Pieraccioni, ndr) per il suo film natalizio. Il problema è che riesco a lavorare solo con gli amici, solo con le persone che mi conoscono e sanno prendermi. L’Isola dei Famosi? Mi è già costata 500mila euro, di cui 100 mila solo la multa, a cui vanno aggiunti altri 200mila per la vittoria finale, perché avrei vinto, e altri 200 di sponsorizzazioni e presenze tv”.

Vi ricordo che l’edizione del 2006 fu vinta dall’attore toscano Luca Calvani, mentre quella del 2017 da Raz Degan.