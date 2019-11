Isola dei Famosi: salta un naufrago a causa di un altro impegno televisivo

Nonostante gli ascolti dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi non siano stati ottimi, la nuova edizione è già stata confermata ed al timone – salvo cambi dell’ultimo minuto – tornerà Alessia Marcuzzi per la sua sesta volta consecutiva dopo le vittorie delle Donatella, di Giacobbe Fragomeni, di Raz Degan, di Gaspare e di Marco Maddaloni.

Purtroppo però nel cast non potrà esserci Nicolò Scalfi, il Campioncino di Caduta Libera, che lo scorso luglio – dopo aver trionfato per 88 puntate al quiz di Gerry Scotti – si era auto-candidato al reality show fra le pagine de Il Giornale di Brescia.

“Non mi dispiacerebbe partecipare a un reality. Magari L’Isola dei Famosi. Vuoi vedere che mi abbronzo un po’?“.

Nicolò Scalfi però dovrà abbronzarsi altrove, perché in primavera – quando andrà in onda L’Isola dei Famosi – lui sarà impegnato nelle nuove puntate di Caduta Libera, come confermato da Gerry Scotti.

“Nicolò è stato un grande campione che ha lasciato il sogno. Grande Nicolò. Lo ritroveremo in primavera quando torneremo a farvi compagnia. È stata una galoppata strepitosa”.

Insomma, il nome del Campioncino possiamo già depennarlo dalla lista dei papabili naufraghi de L’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi, il probabile cast