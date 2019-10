Isola dei Famosi, Nino Frassica rifiuta – spuntano altri 3 nomi papabili

Con lo slittamento della quarta edizione del Grande Fratello Vip a gennaio 2020, un reality show fra L’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi ed il Grande Fratello di Barbara d’Urso (che generalmente si davano il cambio in primavera) potrebbe non andare in onda.

E se il GF Vip conquisterà Canale 5 da gennaio a marzo del prossimo anno, L’Isola dei Famosi potrebbe tornare da marzo a maggio, chiudendo con l’elezione del vincitore la stagione televisiva 2019 / 2020 dei reality, quest’anno impreziosita anche da Amici Celebrities.

Fra L’Isola ed il GF ad avere la peggio sembrerebbe infatti essere il programma della d’Urso, troppo simile a quello Vip di Alfonso Signorini, motivo per cui potrebbe essere posticipato di qualche mese ed andare in onda non più da aprile a giungo (come le ultime due edizioni) bensì in autunno, da settembre a novembre.

Questa tesi sembrerebbe essere avvalorata perché online sono già spuntati i primi nomi dei papabili naufraghi che animeranno la quindicesima edizione.

Il primo ad esser stato contattato sembrerebbe essere stato l’attore Nino Frassica, che però ha gentilmente declinato l’invito, come confessato a Millennium:

“Mi hanno chiesto di tutto, anche i reality, perfino di andare a L’Isola dei Famosi. Cosa ho risposto? Andiamo a Taormina. Scelgo l’albergo io. L’Isola è pericolosa soprattutto per uno della mia età. Nei reality si ride, spesso alle spalle dei fessi. Lo facciano pure, mica ho dei pregiudizi”

Se Frassica ha rifiutato, una sua collega si è invece proposta: sto parlando di Eleonora Giorgi, come confermato dal settimanale Oggi:

“Pare che L’isola dei Famosi sia un piccolo sogno nella cassetto che l’attrice ha intenzione di fare avverare. Quest’anno è in lizza. Ci riuscirà?”

Oltre Eleonora Giorgi anche un’altra ex gieffina (della sua edizione) si è candidata a partecipare: Maria Monsè, come rivelato dal settimanale Lei.

“Se mi piacerebbe partecipare ad un altro reality show? Sì certo, vorrei partecipare a L’sola dei Famosi“.

Alla Giorgi ed alla Monsè si aggiungerebbe anche Jack Vanore, opinionista di Uomini e Donne ed altri due nomi che nei mesi scorsi si sono auto-proposti: l’ex annunciatrice Maria Giovanna Elmi ed il campione di Caduta Libera, Nicolò Scalfi.

Che ne pensate?

Isola dei Famosi, il probabile cast

Eleonora Giorgi (attrice, ex Grande Fratello Vip)

Maria Monsè (showgirl, ex Grande Fratello Vip)

Jack Vanore (ex tronista di Uomini e Donne)

Nicolò Scalfi (ex vincitore di Caduta Libera)

Maria Giovanna Elmi (ex annunciatrice, ex Isola dei Famosi)