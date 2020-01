Isola dei Famosi: ecco il nuovo inviato (famoso) che potrebbe prendere il posto di Alvin

Il Grande Fratello Vip 4 è appena iniziato ma non appena tra due mesi si chiuderà per l’ultima volta la porta rossa, su Canale 5 partirà un altro reality, L’Isola dei Famosi. Nonostante gli ascolti non esaltanti della scorsa edizione, lo show di Alessia Marcuzzi è pronto a tornare e riconquistare il suo pubblico. Non sappiamo ancora molto sul cast (a parte qualche rumor), ma oggi il settimanale Chi ha lanciato uno scoop. Secondo il magazine di Alfonso Signorini, l’inviato potrebbe cambiare e al posto di Alvin potrebbe arrivare l’attore turco Can Yaman.

“Chi vola a L’Isola dei Famosi come nuovo inviato? Scalda i motori il reality di Canale 5, che potrebbe schierare nel ruolo di inviato o il sempreverde Alvin o una grossa sorpresa, la star mondiale turca Can Yaman (è stato anche ospite a C’è Posta Per Te, di Maria De Filippi, nell’ultima puntata). L’attore potrebbe davvero arrivare a L’Isola”.

Intendiamoci, Can è un manzo pazzesco, ma siamo sicuri che sia adatto a fare l’inviato di un reality italiano? Perché non chiamare una donna? Magari un’ex isolana, come Queen Valery…



Isola dei Famosi: arriva anche Alessandra Mussolini?

“A lume di candela – che ci faceva questa mattina Alessandra Mussolini sotto la sede della societa’ di produzione magnolia a roma, in compagnia dell’agente dei casting Nando Moscariello? cosa bolle in pentola per l’ex parlamentare e opinionista tv?”

La Mussolini potrebbe diventare una naufraga, oppure un’opinionista, prendendo così il posto di Alda D’Eusanio o Alba Parietti.

Isola dei Famosi, Alessandra Mussolini in trattativa? | BitchyF https://t.co/tEULivWUTC — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) January 17, 2020

La Mussolini è fantastica, subito opinionista all’isola dei Famosi! #noneladurso — Matte G (@JBFletchers) January 19, 2020