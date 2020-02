L’Isola dei Famosi va in pausa, ecco come avrebbe reagito Ilary Blasi

L’Isola dei Famosi questa primavera non andrà in onda (e forse neanche in autunno) e questa decisione è stata presa dai vertici Mediaset negli ultimi giorni alla luce degli ascolti del Grande Fratello Vip.

Il reality di Alfonso Signorini, infatti, non sta facendo numeri da capogiro come le passate edizioni, ma porta la prima rete di Mediaset ad una media del 18% di share per due sere a settimana, motivo per cui sarebbe stato deciso di allungarlo fino a fine aprile annullando così L’Isola dei Famosi che – se tutto fosse andato bene – avrebbe fatto gli stessi ascolti del GF Vip spendendo però molti più soldi.

Isola dei Famosi in pausa, la reazione di Ilary Blasi

Ilary Blasi, secondo quanto riportato da Dagospia, non avrebbe preso bene questa decisione di Berlusconi:

“Gira voce che Ilary Blasi non avrebbe preso affatto bene la decisione di Mediaset di far slittare alla prossima stagione L’Isola dei Famosi. La Capitana è alla ricerca di una collocazione ma soprattutto di un riscatto dopo il flop di EuroGames.”

L’Isola dei Famosi sarebbe stata per Ilary Blasi un’occasione di riscatto, colta al volo dopo l’abbandono di Alessia Marcuzzi: