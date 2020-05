Stop dei reality: saltano l’Isola dei Famosi di Ilary Blasi ed il Grande Fratello di Barbara d’Urso

Il 2020 a causa del CoronaVirus (ha visto) e vedrà le gambe tagliate a tanti programmi televisivi ed al momento il format che sembrerebbe averci rimesso maggiormente è proprio il reality.

Il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini è stato chiuso un paio di settimane prima rispetto al previsto, Ballando con le Stelle è slittato alla prossima stagione televisiva ed i provini di X Factor procedono via Skype. Anche il già annunciato Amici Speciali di Maria De Filippi è stato modificato in corso d’opera nonché posticipato di circa due mesi e Tale & Quale Show (a causa della vicinanza obbligatoria dei truccatori ai concorrenti) non si sa se potrà tornare.

A loro si aggiungono altri due storici reality show che in questo 2020 non vedranno luce: L’Isola dei Famosi (che secondo gli ultimi rumors sarebbe stata condotta da Ilary Blasi) ed il Grande Fratello di Barbara d’Urso, che proprio quest’anno avrebbe celebrato il ventennale. Entrambi i programmi sarebbero stati posticipati (pare, secondo Dagospia) al 2021.

Questo per L’Isola dei Famosi sarà il primo anno di pausa da quando è sbarcata a Mediaset nel lontano 2015 con Valerio Scanu, Rocco Siffredi, Cecilia Rodriguez e le Donatella; mentre per il Grande Fratello sarà l’ennesima pausa. Il reality è stato “chiuso” anche nel 2002, nel 2005, nel 2013, nel 2016 e nel 2017.

E’ stata invece confermata la nuova edizione di Temptation Island, questo il promo dei provini: