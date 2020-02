Scartata dal GF Vip si candida per partecipare a L’Isola dei Famosi puntando ad infrangere un record mondiale

Il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini si è allungato di un mese e mezzo eppure per Claudia Galanti – che ha sostenuto regolarmente il provino – le porte non si sarebbero aperte. A svelarlo è stato Alberto Dandolo fra le pagine del settimanale Oggi, dove ha scritto che la showgirl sarebbe “furiosa” per la mancata partecipazione e che ora starebbe puntando L’Isola dei Famosi.

“Claudia Galanti furiosa per l’esclusione dal Grande Fratello Vip. A Cologno Monzese gira voce che Claudia Galanti non avrebbe preso bene l’esclusione dal cast del Grande Fratello Vip. La showgirl paraguaiana punterebbe ora a partecipare (sarebbe la terza volta) alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. Ci riuscirà? A saperlo…”

Claudia Galanti – che sei anni fa ha subìto un grave lutto – sarebbe pronta per tornare per la terza volta in Honduras segnando quello che potrebbe essere un vero e proprio record mondiale da Guinnes World Record. Quale? Quello di partecipare per tre volte allo stesso reality show condotto da tre persone diverse.

Qualora Ilary Blasi dovesse accettare la sua richiesta, infatti, sarebbe per la Galanti la sua terza esperienza da naufraga: la prima l’ha avuta su Rai Due nel 2010 con Simona Ventura, mentre la seconda su Canale Cinque nel 2016 con Alessia Marcuzzi.

Anche Valeria Marini è stata in Honduras tre volte, ma solo una (l’edizione condotta da Nicola Savino) come concorrente: nelle altre due (una su Rai Due con Super Simo, una su Canale Cinque con la Marcuzzi) ha fatto da guest star.