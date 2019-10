Isola dei Famosi, verso il cast un famosissimo cantante neomelodico

Mancano ancora molti mesi al debutto della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ma il toto-cast è già iniziato e dopo aver archiviato l’ipotesi Nino Frassica (che ha rifiutato), in pole position sembrerebbe esserci Rosario Miraggio, famosissimo cantante neomelodico.

A fare il suo nome è stato Alberto Dandolo, che ha però parlato di “reality Mediaset” alludendo ipoteticamente anche al Grande Fratello Vip. Reality però – che secondo gli ultimi rumors – avrebbe già chiuso il cast.

“A Cologno Monzese gira voce che per il famoso cantante neomelodico Rosario Miraggio, 33 anni, una vera celebrità in quel di Napoli, si potrebbero aprire le porte del piccolo schermo. Pare, infatti, che il cantante partenopeo sia in pole position per un reality Mediaset. Grande Fratello Vip o Isola dei Famosi? Ah, saperlo…”.

Come sottolineato da Blogo, Rosario Miraggio non sarebbe il primo cantante neomelodico a conquistare il pubblico italiano grazie ad un reality show: il primo è stato Gianni Fiorellino a Music Farm nel 2004, poi Tony Colombo a Ballando con le Stelle nel 2010 ed infine anche Nancy Coppola a L’Isola dei Famosi nel 2017.

Isola dei Famosi, il probabile cast

Eleonora Giorgi (attrice, ex Grande Fratello Vip)

Maria Monsè (showgirl, ex Grande Fratello Vip)

Jack Vanore (ex tronista di Uomini e Donne)

Nicolò Scalfi (ex vincitore di Caduta Libera)

Maria Giovanna Elmi (ex annunciatrice, ex Isola dei Famosi)

Rosario Miraggio (cantante neomelodico)