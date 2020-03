Isola dei Famosi Spagna, nuovo scandalo: Ivana e Hugo fanno ancora l’amore davanti alle telecamere (VIDEO)

Tre settimane fa nella versione spagnola de L’Isola dei Famosi, Ivana Icardi e Hugo Sierra hanno fatto l’amore davanti alle telecamere, proprio come era successo un anno prima con Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan (qui il loro video).

Ai due piccioncini poco è importato di essere ripresi dalla telecamere, perché durante un loro nuovo ‘incontro’ di qualche giorno fa hanno messo in scena un altro show piccante.

L’ex fidanzata di Hugo (e vincitrice del Grande Fratello Vip spagnolo), Adara Molinaro, ha commentato il nuovo filmato di Sierra e della Icardi.

“Ad essere sincera, sono in imbarazzo per loro. È disgustoso. Quello che hanno fatto non mi piace, ma poi si sentiva tutto. Mi è sembrato totalmente volgare. Non sono contro i sentimenti e la passione, ma a tutto c’è un limite. Posso solo ridere di lui, che durante il mio GF mi aveva criticata e adesso sta facendo di peggio a L’Isola dei Famosi. Quel filmato è sconcio, non voglio più nemmeno commentare questa cosa. Ripeto però che non ho nulla contro la manifestazione dei sentimenti in tv, ma qui siamo oltre”.