Isola dei Famosi: Simona Ventura parla dopo l’addio di Alessia Marcuzzi e chiarisce le cose

Lunedì pomeriggio Dagospia ha lanciato lo scoop dell’addio di Alessia Marcuzzi a L’Isola dei Famosi. In meno di 24 ore alcune testate hanno anche fatto il nome della possibile sostituta della Pinella, che pare sarà quasi certamente Ilary Blasi. Ieri però Alberto Dandolo ha lanciato uno dei suoi ‘Dago Flash’, citando la storia presentatrice del reality, Simona Ventura.

“Dago flash. Dopo l’abbandono di Alessia Marcuzzi svelato da Dagospia, Mona Ventura già si sente la nuova conduttrice dell’Isola dei morti di fama. fatele sapere che il biscione adesso deve ricollocare Ilary Blasi. La capitana, migliore amica di Piersilvia Toffanin (dai tempi in cui erano letterine a ”Passaparola”) e sua collega di agenzia”.

Sui social è scoppiato il caos, visto che sono davvero in molti a sperare in un clamoroso e atteso comeback della Tigre di Chivasso nel programma che ha condotto per ben 8 edizioni. A poche ore dal rumor lanciato da Dandolo, è arrivata Simona a spegnere le speranza dei fan de L’Isola dei Famosi. La presentatrice di The Voice ha ricordato che ha un contratto con la Rai e che ha altro a cui pensare.

“Ahahhaha ma che simpatici buontemponi! Se non si fosse capito lavoro in Rai e ho altro a cui pensare. Buon lavoro a chiunque lo condurrà! Questo è un bellissimo programma”.

Simona Ventura augura buon lavoro alla nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi.

