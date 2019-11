Isola dei Famosi, toto cast: arriva una reazione: “Ma vi sembra possibile? Qualcuno vuole screditarmi”

Il cast de L’Isola dei Famosi è in fermento ed in questi giorni sono usciti vari nomi più o meno probabili, fra cui anche quello di Walter Zenga, ex portiere ed attuale allenatore di calcio.

Il rumor sul nome di Zenga è arrivato anche all’orecchio del diretto interessato che ha letteralmente sbroccato parlando addirittura di qualche complotto orchestrato da qualcuno che vuole screditarlo.

«Io all’Isola dei Famois? Ma non diciamo caz*ate, è una bufala totale e mi sto parecchio arrabbiando. Ma vi sembra possibile che possa preferire un programma televisivo a una panchina di Serie A? C’è qualcuno che vuole screditarmi. Non vorrei che a fare questo fosse qualche procuratore legato ad altri allenatori. Pensate a un presidente che sente questa voce, se la prende per vera magari lascia perdere e ingaggia un altro. Se becco chi ha messo in giro questa voce…», ha concluso Zenga a Il Giornale.

Insomma, dubito fortemente che qualche procuratore legato ad altri allenatori abbia avuto voglia di mettere in giro questa voce che, di base, è sempre stato un rumor.

Walter Zenga può dormire sonni tranquilli e se gli autori de L’Isola dei Famosi vogliono a tutti i costi uno “Zenga” nel cast, potrebbero arruolare il figlio Andrea Zenga, già visto a Temptation Island Vip di Simona Ventura.

Isola dei Famosi, il probabile cast

Eleonora Giorgi (attrice, ex Grande Fratello Vip)

Maria Monsè (showgirl, ex Grande Fratello Vip)

Jack Vanore (ex tronista di Uomini e Donne)

Nicolò Scalfi (ex vincitore di Caduta Libera)

Maria Giovanna Elmi (ex annunciatrice, ex Isola dei Famosi)

Rosario Miraggio (cantante neomelodico)

Sossio Aruta (ex Temptation Island Vip)

Angelo Costabile

Milly D’Abbraccio

Valentine Demy

Luana Borgia

Kikò Nalli (ex Grande Fratello)