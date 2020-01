Isola dei Famosi: ex tronista fa il provino (ma la sua chance di partecipare è scarsa)

I provini per la prossima edizione de L’Isola dei Famosi continuano senza sosta e dopo aver sentito Alessandra Mussolini, Marco Baldini e Fioretta Mari (che tuttavia ha rifiutato), presso gli studi di Banijay Italia è stato avvistato anche l’ex tronista Lucas Peracchi.

A darne l’annuncio è stato il portale Very Inutil People che ha così scritto:

“Ieri, 24 gennaio, una nostra fonte ha visto Lucas e Mercedesz nella sede di Banijay, a Milano, dove si stavano svolgendo i casting per tre programmi: l‘Isola dei Famosi, Bake Off Italia e per un nuovo programma di pasticceria riservato a dei professionisti. Considerato che Lucas Peracchi e Mercedesz Henger non sono pasticcieri e che Mercedesz ha già partecipato a L’Isola dei Famosi nel 2016, possiamo facilmente dedurre il motivo della loro presenza a questi casting”.

Lucas Peracchi ha sempre dichiarato di voler partecipare a L’Isola dei Famosi, tuttavia avrebbe una causa in corso con la Fascino di Maria De Filippi, che potrebbe causargli qualche intoppo con altri accordi in casa Mediaset.

Riuscirà a partire?

Isola dei Famosi, il probabile cast

Eleonora Giorgi (attrice, ex Grande Fratello Vip)

Maria Monsè (showgirl, ex Grande Fratello Vip)

Jack Vanore (ex tronista di Uomini e Donne)

Maria Giovanna Elmi (ex annunciatrice, ex Isola dei Famosi)

Rosario Miraggio (cantante neomelodico)

Sossio Aruta (ex Temptation Island Vip)

Angelo Costabile

Milly D’Abbraccio

Valentine Demy

Luana Borgia

Kikò Nalli (ex Grande Fratello)

Fabiana Britto (opinionista)

Eva Robin’s

Alberto Mezzetti (ex Grande Fratello)

Sara Tommasi (ex Isola dei Famosi)

Alessandra Mussolini

Marco Baldini

Lucas Peracchi (ex tronista di Uomini e Donne)