Isola dei Famosi: verso il cast una famosissima conduttrice

Il cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi è in subbuglio e sono molti i nomi che gli autori stanno corteggiando.

Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, pare che Mediaset stia facendo un “corteggiamento serratissimo” ad una famosissima conduttrice nonché icona della trasmissione televisiva (e del successivo settimanale) Più Sani e Più Belli: sto parlando di Rosanna Lambertucci.

Classe 1945, Rosanna Lambertucci – alla soglia dei 75 anni d’età – sembrerebbe essere pronta a debuttare in un reality show. Un debutto che farebbe molto clamore, un po’ come quello di Alessandra Mussolini che è stata avvistata settimane fa proprio sotto gli uffici casting della trasmissione. Anche il suo nome, in qualche modo, è stato confermato dal giornalista su Oggi: “Il famoso reality, in onda nei prossimi mesi, sta facendo una corte spietata a una nota politica italiana. Di chi stiamo parlando?“.

Rosanna Lambertucci ed Alessandra Mussolini potrebbero quindi trovarsi fianco a fianco a spaccare cocchi insieme a Marco Baldini, Alessia Macari ed Eleonora Giorgi.

Isola dei Famosi, il probabile cast

Eleonora Giorgi (attrice, ex Grande Fratello Vip)

Maria Monsè (showgirl, ex Grande Fratello Vip)

Jack Vanore (ex tronista di Uomini e Donne)

Maria Giovanna Elmi (ex annunciatrice, ex Isola dei Famosi)

Rosario Miraggio (cantante neomelodico)

Sossio Aruta (ex Temptation Island Vip)

Angelo Costabile

Milly D’Abbraccio

Valentine Demy

Luana Borgia

Kikò Nalli (ex Grande Fratello)

Fabiana Britto (opinionista)

Eva Robin’s

Alberto Mezzetti (ex Grande Fratello)

Sara Tommasi (ex Isola dei Famosi)

Alessandra Mussolini

Marco Baldini

Lucas Peracchi (ex tronista di Uomini e Donne)

Alessia Macari (ex Grande Fratello Vip)

Rosanna Lambertucci