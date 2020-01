Isola dei Famosi: verso il cast anche un vip vincitore di reality

Nel cast della prossima edizione de L’Isola dei Famosi potrebbe esserci anche Marco Baldini, storico speaker radiofonico nonché migliore amico di Fiorello. Lo dice Blogo.

Negli ultimi anni al centro della cronaca per problemi di gioco e di debiti, Baldini vanta nel proprio curriculum anche un altro reality show, La Fattoria, a cui ha partecipato nel lontano 2009, insieme a Fabrizio Corona e Marina Ripa Di Meana. Da quell’esperienza Baldini ne uscì vincitore devolvendo parte del montepremi ai terremotati de L’Aquila.

Isola dei Famosi, il probabile cast

Eleonora Giorgi (attrice, ex Grande Fratello Vip)

Maria Monsè (showgirl, ex Grande Fratello Vip)

Jack Vanore (ex tronista di Uomini e Donne)

Maria Giovanna Elmi (ex annunciatrice, ex Isola dei Famosi)

Rosario Miraggio (cantante neomelodico)

Sossio Aruta (ex Temptation Island Vip)

Angelo Costabile

Milly D’Abbraccio

Valentine Demy

Luana Borgia

Kikò Nalli (ex Grande Fratello)

Fabiana Britto (opinionista)

Eva Robin’s

Alberto Mezzetti (ex Grande Fratello)

Sara Tommasi (ex Isola dei Famosi)

Alessandra Mussolini

Marco Baldini