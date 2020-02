Isola dei Famosi: verso il cast di Ilary Blasi anche un nome inedito

Il settimanale Oggi oltre ad aver svelato il nuovo inviato de L’Isola dei Famosi, ha annunciato anche che sono aperte le trattative per avere nel cast una delle vecchie annunciatrici televisive: Alessandra Canale.

“Tra i concorrenti potrebbe esserci l’annunciatrice Alessandra Canale”.

Chi non se la ricorda in video si ricorderà però sicuramente del suo ultimo annuncio, diventato a tutti gli effetti un cult del trash.

“Questo è il mio ultimo annuncio. Forse. Non per mia volontà ma per decisione degli attuali vertici aziendali. Per altro da me non condivisa. […] Arrivederci da Alessandra Canale e vi voglio bene tutti”.



Isola dei Famosi, il probabile cast

Eleonora Giorgi (attrice, ex Grande Fratello Vip)

Maria Monsè (showgirl, ex Grande Fratello Vip)

Jack Vanore (ex tronista di Uomini e Donne)

Maria Giovanna Elmi (ex annunciatrice, ex Isola dei Famosi)

Rosario Miraggio (cantante neomelodico)

Sossio Aruta (ex Temptation Island Vip)

Angelo Costabile

Milly D’Abbraccio

Valentine Demy

Luana Borgia

Kikò Nalli (ex Grande Fratello)

Fabiana Britto (opinionista)

Eva Robin’s

Alberto Mezzetti (ex Grande Fratello)

Sara Tommasi (ex Isola dei Famosi)

Alessandra Mussolini

Marco Baldini

Lucas Peracchi (ex tronista di Uomini e Donne)

Alessia Macari (ex Grande Fratello Vip)

Rosanna Lambertucci

Lorenzo Riccardi (ex tronista)

Stefania Orlando

Ascanio Pacelli (ex Grande Fratello)

Cristina Plevani (ex Grande Fratello)

Alessandra Canale