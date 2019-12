Isola dei Famosi: ex vincitore del Grande Fratello si candida

Alberto Mezzetti, vincitore della quindicesima edizione del Grande Fratello, vuole entrare a tutti i costi nel cast della prossima edizione de L’Isola dei Famosi e dopo essersi auto-candidato quest’anno, ci riprova anche per l’edizione 2020.

Intervistato da In Palestra, Alberto Mezzetti ha confessato di aver partecipato al GF di Barbara d’Urso solo per diventare popolare e ambire, in un secondo momento, proprio a L’Isola dei Famosi.

“Io non ho fatto il casting per poter partecipare al Grande Fratello e questa cosa l’ho sottolineata già altre volte per spiegare che è possibile fare reality anche senza tante conoscenze. Io ero a casa e, un giorno, degli scout mi hanno scritto su FB, chiedendomi di fare un video provino. Il giorno dopo mi hanno ricontattato, fissandomi un appuntamento a Roma per un colloquio conoscitivo. È cominciato tutto così. Nella casa ho dato più volte prova di voler rimanere dentro, ho superato sette nomination e non sono mai uscito, neppure in finale, quando già erano stati scelti gli altri finalisti ed io ero in nomination con Veronica. La sofferenza è il pegno che si paga per arrivare, aiuta. Il mio sogno è fare l’Isola dei Famosi. Ho partecipato al GF solo per diventare famoso e partecipare all’Isola, dato che possono parteciparvi solo personaggi popolari”.

Come già scritto, Alberto Mezzetti aveva puntato L’Isola dei Famosi anche l’anno scorso per partecipare all’edizione di quest’anno, ma alla fine gli autori hanno scelto tutt’altro cast.

“Ora magari mi piacere partecipare a L’Isola dei Famosi – aveva dichiarato Alberto Mezzetti nell’estate del 2018 – Gli orizzonti sono per chi li sa guardare. La fama può arrivare in un giorno. Gli italiani scegliendo me hanno votato il buon esempio, la persona positiva, educata e coraggiosa. Quello che succede nella Casa è realtà, ciò che avviene nella vita di tutti i giorni.”

Riuscirà Alberto a coronare il suo sogno? Sarebbe il sesto gieffino a naufragare dopo Raffaella Fico, Guendalina Tavassi, Jonathan Kashanian, Francesca Cipriani e Filippo Nardi.

Isola dei Famosi, il probabile cast

Eleonora Giorgi (attrice, ex Grande Fratello Vip)

Maria Monsè (showgirl, ex Grande Fratello Vip)

Jack Vanore (ex tronista di Uomini e Donne)

Maria Giovanna Elmi (ex annunciatrice, ex Isola dei Famosi)

Rosario Miraggio (cantante neomelodico)

Sossio Aruta (ex Temptation Island Vip)

Angelo Costabile

Milly D’Abbraccio

Valentine Demy

Luana Borgia

Kikò Nalli (ex Grande Fratello)

Fabiana Britto (opinionista)

Eva Robin’s