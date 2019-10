Isola dei Famosi: una vip si è candidata a partecipare (..ma non ditelo ad Anna Tatangelo)

Aumentano quotidianamente i vip che tramite social e interviste chiedono a gran voce di partecipare alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi e dopo l’appello del Campioncino di Caduta Libera, di Maria Giovanna Elmi, di Sossio Aruta e dell’ex di Corinne Clery, Angelo Costabile, oggi un’altra celebrità ha chiesto ad Alessia Marcuzzi di essere arruolata nel cast: sto parlando di Milly D’Abbraccio.

Come riportato dal portale Avellino Today, ecco l’appello di Milly D’Abbraccio agli autori de L’Isola dei Famosi:

“La musica è una mia priorità essendo anche cantante, talent scout e produttrice discografica, la TV non lo è ma accetterei di tornare in televisione solo se mi ingaggiassero per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi, molti non se lo immaginano ma ho un animo selvaggio e mi troverei a mio agio sulle desolate spiagge honduregne, già nel 2006 avrei dovuto partecipare a La Fattoria, agli autori ero piaciuta molto, ma poi non trovammo l’accordo economico“.

Una dichiarazione che contrasta con quella rilasciata solo una settimana fa in cui annunciava il ritiro dalle scene al grido di “neanche per un milione di euro tornerei in televisione”.

“Le luci della ribalta non mi attirano più, oggi viviamo in un mondo globalizzato dove apparire ed essere sempre presenti sui social con una visibilità ossessiva sembra quasi la normalità. Secondo me oggi l’assenza è più presenza della presenza stessa; apparire a tutti i costi non serve, io ho già dato! Voglio dedicarmi a me stessa ai miei due figli e alle mie passioni; sto per cambiare casa e sto ancora decidendo dove andare a vivere, ma un luogo vale l’altro ma molto probabilmente sceglierò il Veneto. Solo ora capisco che la felicità non è nei soldi e nel successo, era solo un inganno, non possedere significa essere felici, e chi possiede non possiede se stesso, è nella semplicità che vive la felicità! Neanche per un milione di euro tornerei in televisione”.

Nel dubbio, Milly D’Abbraccio a L’Isola dei Famosi ma solo se nel cast c’è anche Anna Tatangelo.

Isola dei Famosi, il probabile cast

Eleonora Giorgi (attrice, ex Grande Fratello Vip)

Maria Monsè (showgirl, ex Grande Fratello Vip)

Jack Vanore (ex tronista di Uomini e Donne)

Nicolò Scalfi (ex vincitore di Caduta Libera)

Maria Giovanna Elmi (ex annunciatrice, ex Isola dei Famosi)

Rosario Miraggio (cantante neomelodico)

Sossio Aruta (ex Temptation Island Vip)

Angelo Costabile

Milly D’Abbraccio