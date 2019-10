Isola dei Famosi, un nuovo vip si è candidato a partecipare (ma io voglio la sua ex)

In questi mesi di pre-casting della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, molte celebrità più o meno conosciute si sono apertamente candidate. E se Sossio Aruta di Temptation Island Vip lo ha fatto fra le pagine di DiPiù Tv dichiarando che parteciperebbe anche a titolo gratuito, Angelo Costabile lo ha fatto sul settimanale Nuovo.

“Mi piacerebbe molto essere uno dei naufraghi della prossima edizione de L’Isola dei Famosi: penso di essere adatto per il programma so pescare e sfamerei i naufraghi”.

Angelo, che attualmente bazzica di tanto in tanto il salotto di Barbara d’Urso, ha partecipato anni fa a Pechino Express in coppia con la compagna di allora, Corinne Clery. Per questo motivo spero che se dovesse essere arruolato Angelo gli autori facciano un pensierino anche su Corinne, nome rivelazione della seconda edizione del Grande Fratello Vip.

Isola dei Famosi, il probabile cast

Eleonora Giorgi (attrice, ex Grande Fratello Vip)

Maria Monsè (showgirl, ex Grande Fratello Vip)

Jack Vanore (ex tronista di Uomini e Donne)

Nicolò Scalfi (ex vincitore di Caduta Libera)

Maria Giovanna Elmi (ex annunciatrice, ex Isola dei Famosi)

Rosario Miraggio (cantante neomelodico)

Sossio Aruta (ex Temptation Island Vip)

Angelo Costabile