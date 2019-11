Nicolò Scalfi archivia L’Isola dei Famosi e si candida per Pechino Express insieme ad una nostra conoscenza

Nicolò Scalfi sogna di diventare giornalista sportivo, ma è altrettanto vero che non sembrerebbe voler abbandonare il mondo dello spettacolo tanto facilmente. Il Campione di Caduta Libera lanciato da Gerry Scotti – dopo aver fatto un passo indietro su L’Isola dei Famosi – ha parlato di Pechino Express fra le pagine di SuperGuidaTv.

“Non ho espressamente detto che mi sarebbe piaciuto partecipare a L’Isola dei Famosi. Considerando però che sul web circolavano queste voci ad una domanda specifica riguardo i reality a cui mi sarebbe piaciuto partecipare ho fatto due nomi: “L’Isola dei Famosi” e “Pechino Express“. Mi alletta l’idea di mettermi in sfida con me stesso e di scoprire posti nuovi e particolari. “Pechino Express” l’ho sempre seguito come programma e credo che attraverso un’esperienza di questo tipo io possa farmi conoscere meglio al pubblico”.