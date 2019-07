IT 2 – lo spaventoso trailer italiano (VIDEO)

Avviso per tutte le mie b!tches terrorizzate dai pagliacci (e a quanto pare ce ne sono parecchie)…



Dopo il teaser trailer dello scorso 9 maggio, ieri sera è arrivato finalmente il trailer italiano di IT Capitolo 2. Per vedere il ritorno di Pennywise al cinema dovremo attendere il 5 settembre, ma già durante questi 2 minuti ho rischiato l’infarto. Ad esempio qui…



I protagonisti del secondo capitolo sono James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Jay Ryan, James Ransone, Isaiah Mustafa e Andy Bean, ma vista la presenza di diversi flashback, vedremo anche ragazzi del primo film, Jaeden Martell, Sophie Lillis, Jack Dylan Grazer, Finn Wolfhard, Jeremy Ray Taylor, Chosen Jacobs e Wyatt Oleff. Ad interpretare Pennywise ovviamente sarà sempre Bill Skarsgård.

In IT 2, (sempre diretto da Andy Muschietti) Pennywise tornerà dopo 27 anni nella cittadina di Derry con l’intento di rapire e uccidere i bambini. I ragazzini del ‘club dei perdenti’ ormai sono adulti e con delle vite molto diverse tra loro, ma torneranno insieme per provare ad uccidere una volta per tutte IT.

Il Male prospera quando il Bene si dimentica di lui.

Ma stavolta, ricordare potrebbe non essere abbastanza…

Tra Pennywise e i Perdenti è ora della resa dei conti.

Final Trailer IN ITALIANO per #ITCapitolo2!https://t.co/pjLuds7t7h#ITChapter2 #IT #StephenKing #ITMovie #Cinema — Il Nerdastro (@Il_Nerdastro) 18 luglio 2019