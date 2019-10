Il vincitore di Italia’s Got Talent ha accoltellato una persona ed ora è in fuga

Accoltellare una persona e darsi alla macchia: impresa non facile considerando che il suo nome, Antonio Sorgentone, lo conoscono tutti dato che è il vincitore in carica dell’edizione 2019 di Italia’s Got Talent.

Il fatto è avvenuto nella notte fra il 16 ed il 17 ottobre durante un evento, quando Antonio Sorgentone ha tirato fuori un pugnale ed ha colpito il collega Mirko Dettori: prima cercando di colpirlo al petto, successivamente colpendolo ad un gluteo mentre quest’ultimo cercava di scappare.

Ecco il fatto riportato da Libero:

“Mirko Dettori, riuscito a schivare il primo colpo a mezzo busto, è stato però pugnalato al gluteo, riportando una ferita lacero contusa che lo ha lasciato a terra sanguinante. Le indagini stanno tuttora procedendo, ma di Sorgentone non c’è ancora traccia, se non fosse per un suo messaggio inviato sul cellulare della vittima: “Ti chiedo scusa, sono un’idiota. Purtroppo, non sono riuscito a tenere a freno la mia impulsività”. Scuse di certo ritenute inutili da Dettori, che lo ha denunciato per lesioni: “Non può passarla liscia”.

Antonio Sorgentone, infatti, si è dato alla macchia ed è tutt’ora ricercato dalla polizia.

La sua vittoria è stata applaudita dai giudici del programma che gli ha dato il successo: Claudio Bisio, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini.