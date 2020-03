Italia Sì, Mauro Coruzzi non si accorge di avere il microfono acceso e fa una gaffe (VIDEO)

Marco Liorni con il suo programma Italia Sì non si sono fermati in questo periodo particolare anche per la tv. Ieri il conduttore ha dedicato praticamente tutta la puntata all’emergenza sanitaria che sta affrontando il nostro paese. Subito dopo aver presentato gli ospiti in studio e quelli in collegamento, Liorni ha fatto un recap della settimana appena passata ed ha ripercorso tutti gli avvenimenti più importanti levati al CoronaVirus: dalle buone notizie che arrivano dalla Cina, fino alla fuga di molti ragazzi, che dal nord tornano nelle loro case al sud. Proprio mentre il presentatore parlava di questo assurdo esodo, Mauro Coruzzi da casa sua si è lasciato sfuggire un commento colorito: “Pensa che cogli**i“. Dopo qualche istante di silenzio, Liorni ha fatto notare al suo ospite che il microfono era aperto: “Mauro, eri aperto“.

A differenza di quello che hanno riportato alcune testate, il “che cogli**i” non era affatto riferito alle notizie sul CoronaVirus riportate da Marco Liorni, ma alle persone che dalla Lombardia sono partite alla volta del sud Italia. Quindi direi che Mauro Coruzzi è assolutamente scusato, visto che “cogli**i” è un termine fin troppo carino per chi è scappato con la febbre da Milano, rischiando di contagiare non solo i familiari, ma anche tutte le persone incrociate in stazione o sul treno.

Marco Liorni bacchetta Mauro Coruzzi: il video.

